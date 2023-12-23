«Ливерпуль» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Арсенал» на своём поле одержал победу — 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Арсенал» же находится на первой строчке, в активе «канониров» 39 очков после 17 матчей чемпионата.