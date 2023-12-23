«Ливерпуль» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Арсенал» на своём поле одержал победу — 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 2:2.
«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Арсенал» же находится на первой строчке, в активе «канониров» 39 очков после 17 матчей чемпионата.
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