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Защитник «Спартака» Дуарте станет отцом

Защитник «Спартака» Дуарте станет отцом
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте станет отцом.

«Господи, спасибо тебе за это благословение, ведь мы так долго об этом просили», — написала супруга футболиста Жасмин Алькарас в соцсетях.

Фото: Из личного архива

Пара поженилась ещё в декабре 2015 года. После того как красно-белые подписали Дуарте зимой 2023 года, Жасмин последовала за Алексисом в Москву.

По информации интернет-портала Transfermarkt, защитник перебрался из парагвайского «Серро Портеньо» в Россию за € 4 млн. В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, где не отметился голевыми действиями.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятой строчке с 30 очками.

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