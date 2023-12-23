Защитник «Спартака» Дуарте станет отцом

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте станет отцом.

«Господи, спасибо тебе за это благословение, ведь мы так долго об этом просили», — написала супруга футболиста Жасмин Алькарас в соцсетях.

Фото: Из личного архива

Пара поженилась ещё в декабре 2015 года. После того как красно-белые подписали Дуарте зимой 2023 года, Жасмин последовала за Алексисом в Москву.

По информации интернет-портала Transfermarkt, защитник перебрался из парагвайского «Серро Портеньо» в Россию за € 4 млн. В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, где не отметился голевыми действиями.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятой строчке с 30 очками.