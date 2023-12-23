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Тен Хаг — о поражении «МЮ»: отличные 72 минуты, но мы не забили

Тен Хаг — о поражении «МЮ»: отличные 72 минуты, но мы не забили
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (0:2).

«Я думаю, что это были отличные 72 минуты, но мы не использовали свои моменты для гола. Мы должны были выйти вперёд, но мы этого не сделали, а затем наступил момент, когда мы выключились из игры.

Разочарован ли я тем, что мы не смогли отыграться? Мы старались. «Вест Хэм» не отставал от нас в течение длительного периода времени, а затем они забили гол, и это, безусловно, вдохновило их. После этого они очень агрессивно оборонялись в штрафной, и с этого момента было трудно создать опасный момент для гола», — приводит слова тен Хага BBC.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Боуэн – 72'     2:0 Кудус – 78'    

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Юнайтед» опустился на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» поднялся на шестую строчку, заработав 30 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Арсенал» (39 за 17 встреч).

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