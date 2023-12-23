Источник: экс-игрок «Спартака» Зуев продолжит карьеру в «Тоболе»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Зуев продолжит карьеру в казахстанском «Тоболе», сообщает Metaratings.

По информации источника, «Тобол» подписал предварительный контракт с игроком ещё летом, однако команда тогда не успела заявить 27-летнего Зуева. Именно поэтому Александр полгода играл за сербский «ИМТ Белград» в Суперлиге.

Зуев является воспитанником московских «Чертаново» и «Спартака». Затем из стана красно-белых отдавался в аренду в «Крылья Советов» и «Ростов», впоследствии южане выкупили Зуева. Потом футболист поиграл за «Рубин», «Химки», ещё раз за «Крылья Советов» и летом подписал контракт с сербской командой.

Кроме этого, Зуев получил казахстанское гражданство и играл в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года. В нынешнем сезоне Зуев сыграл за «ИМТ Белград» 13 матчей в чемпионате, где отметился одной голевой передачей.