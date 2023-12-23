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Защитник «Барселоны» Араухо не перейдёт в «Баварию»

Защитник «Барселоны» Араухо не перейдёт в «Баварию»
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо в зимнее трансферное окно останется в каталонском клубе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, подобное решение принял сам футболист и его представители. «Бавария», в свою очередь, была готова заплатить за трансфер молодого защитника внушительную сумму.

Отмечается, что руководство мюнхенцев будет продолжать отслеживать прогресс Араухо. У немецкой команды может появиться шанс на приобретение уругвайского игрока обороны предстоящим летом.

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Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о желании миланского «Интера» подписать защитника «Барселоны» Серхи Роберто на правах свободного агента.

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