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«Ливерпуль» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Эндо, Джонс, Салах, Гакпо, Диас.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус, Мартинелли.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Арсенал» на своём поле одержал победу — 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Арсенал» же находится на первой строчке, в активе «канониров» 39 очков после 17 матчей чемпионата.

Таблица АПЛ
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