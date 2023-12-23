«Манчестер Юнайтед» проиграл в 13 из 26 матчей сезона

В субботу, 23 декабря, состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». «Молотобойцы» оказались сильнее своего соперника (2:0). Таким образом, «красные дьяволы» проиграли в 13 из 26 матчей нынешнего сезона. Больше поражений до Рождества у манкунианцев было лишь в сезоне-1930/1931 (16). Тогда команда заняла последнее, 22-е место в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» сумел победить в 11 матчах (42%). Ещё в двух встречах «красные дьяволы» сыграли вничью (с «Галатасараем» (3:3) и «Ливерпулем» (0:0). Подопечные тен Хага по ходу текущей кампании проигрывали таким командам, как «Тоттенхэм» (0:2), «Арсенал» (1:3), «Брайтон» (1:3), «Бавария» (3:4 и 0:1), «Кристал Пэлас» (0:1), «Галатасарай» (2:3), «Манчестер Сити» (0:3), «Ньюкасл» (0:3 и 0:1), «Копенгаген» (3:4), «Борнмут» (0:3) и «Вест Хэм» (0:2).

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сразится с «Астон Виллой». Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» во вторник, 26 декабря. Начало игры — в 23:00 мск.