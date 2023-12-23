Мадридский «Атлетико» обыграл «Севилью» и поднялся на третье место в Ла Лиге

Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура испанской Примеры встречались мадридский «Атлетико» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сразу после перерыва на 46-й минуте Коке выполнил великолепный заброс из глубины направо на Маркоса Льоренте, который ворвался в штрафную, прострелил к линии вратарской на Альваро Морату, но Серхио Рамос успел сыграть на перехвате. При этом Рамос отбил мяч прямо на Льоренте, который с угла вратарской отправил мяч в дальний угол.

На 70-й минуте Чаглар Сёюнджю, который появился на поле на 66-й минуте, был удалён за жёсткий подкат.

На данный момент после 18 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» поднялся на третье место и имеет в своём активе 38 очков. «Севилья» находится на 15-й строчке с 16 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.