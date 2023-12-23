В «Интере» рассказали о переговорах по подписанию звезды сборной Канады Бьюкенена

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался об интересе миланской команды к полузащитнику «Брюгге» Тейджону Бьюкенену.

«Покупка «Интером» Бьюкенена? Я настроен оптимистично! Мы найдём решение подписать нового игрока на позицию Куадрадо. Да, мы не можем инвестировать большие деньги в подобную сделку, но мы обязательно что-нибудь придумаем», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Бьюкенен провёл за «Брюгге» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее генеральный директор «Интера» высказался о возможном продлении контракта с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом.