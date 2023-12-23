Жена Карпина выложила совместное фото с семьёй

Дарья Карпина, которая является женой главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, выложила совместное фото с мужем и детьми.

Фото: Из личного архива

Команды МИР Российской Премьер-Лиги ушли на зимний перерыв, который продлится до марта 2024 года. При этом «Ростов» под руководством Карпина выйдет из отпуска 10 января.

Сначала футболисты пройдут медосмотр, а затем отправятся в ОАЭ на сборы. Там южанам предстоит сыграть пять товарищеский матчей. Спарринг-партнёрами являются «Родина», «Астана», «Пари Нижний Новгород», «Локомотив», а также один соперник будет объявлен позже.

На данный момент после 18 сыгранных матчей в РПЛ «Ростов» располагается на 10-м месте и имеет в своём активе 21 очко. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков.