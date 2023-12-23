«Тен Хаг побил столько рекордов!» Пирс Морган высмеял «МЮ» за поражение «Вест Хэму»

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Британский журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на сегодняшнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» со счётом 0:2, высмеяв главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Мне жаль болельщиков «Юнайтед», они больше никогда не увидят полные 90 минут матча», — написал Морган в соцсети X (ранее Twitter), высмеяв тот факт, что фанаты манкунианцев начали покидать стадион, не дожидаясь финального свистка.

«Тен Хаг побил столько рекордов!» — добавил Морган, высмеяв тот факт, что «Манчестер Юнайтед» не забивает четыре матча подряд впервые с 1992-го.

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Юнайтед» опустился на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» поднялся на шестую строчку, заработав 30 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Арсенал» (39 за 17 встреч).