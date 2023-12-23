«Ливерпуль» — «Арсенал»: Салах сравнял счёт

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом начале встречи, на четвёртой минуте, Габриэл открыл счёт, выведя «Арсенал» вперёд — 1:0. На 29-й минуте Мохамед Салах сравнял счёт — 1:1.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Арсенал» на своём поле одержал победу — 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Арсенал» же находится на первой строчке, в активе «канониров» 39 очков после 17 матчей чемпионата.