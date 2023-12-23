Агент игрока «Краснодара» Ленини прокомментировал возможный интерес «Пари НН»

Футбольный агент Пьер Фернандес, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, прокомментировал возможный интерес к игроку от «Пари Нижний Новгород».

«Про «Пари НН» ничего не слышал. Вполне возможно, что «Краснодар» действует напрямую. Но в любом случае им нужно будет общаться с нами, чтобы понять, будет ли Кевин готов принять такой вариант», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Напомним, ранее футбольный агент заявил, что старается найти новый клуб для Ленини и надеется, что игрока уже после зимней паузы не будет в «Краснодаре».

Ленини перебрался в стан «быков» из португальского «Шавиша» осенью 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн. В нынешнем сезоне Кевин сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и одной голевой передачей. При этом полузащитник провёл на поле всего 565 минут.