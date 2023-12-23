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Okko эксклюзивно покажет Кубок африканских наций — 2023

Okko эксклюзивно покажет Кубок африканских наций — 2023
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Okko будет эксклюзивно показывать в России и Казахстане Кубок африканских наций — 2023 в Кот-д’Ивуаре, крупнейший футбольный турнир на Африканском континенте, в котором сразятся 24 национальных сборных. Кубок африканских наций — 2023, перенесённый из-за погодных условий, но сохранивший указание года в названии, пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года.

«Начало года в Okko будет жарким благодаря тому, что огромный список спортивных событий в сервисе пополнился ключевым турниром Африканского континента. Кубок африканских наций – это колоритный футбол с высочайшим уровнем накала страстей», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

В Okko будут доступны все матчи Кубка африканских наций — 2023. Подписчики сервиса смогут смотреть игры как в прямом эфире, так и в записи, с возможностью выбирать аудиодорожку. В Okko также можно будет смотреть хайлайты, подборки лучших действий, аналитические и развлекательные программы, посвящённые турниру.

Ключевые игры Кубка африканских наций — 2023 будут показаны на телеканале «Okko Спорт».

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