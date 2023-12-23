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Радимов выложил фото с тренером «Зенита» Сергеем Семаком в городском автобусе

Радимов выложил фото с тренером «Зенита» Сергеем Семаком в городском автобусе
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выложил совместное фото с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Стоит отметить, что бывшие футболисты сделали фотографию в обычном городском автобусе.

Совместное фото Владислава Радимова и Сергея Семака в автобусе

Совместное фото Владислава Радимова и Сергея Семака в автобусе

Фото: Телеграм-канал Радимова

«За проезд передаём!» — подписал фото Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, Радимов до 2022 года работал в структуре «Зенита», тренировал дубль сине-бело-голубых. В 2014-м он входил в тренерский штаб Семака, который временно возглавил «Зенит» после отставки Лучано Спаллетти.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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