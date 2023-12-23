Игрок ЦСКА Сигурдссон подписал полноценный контракт с «Блэкберн Роверс»

Футболист Арнор Сигурдссон, который принадлежит ЦСКА, подписал полноценный контракт с английским «Блэкберн Роверс».

«Я с самого первого дня говорю, что чувствую себя здесь как дома благодаря тому, как все ко мне отнеслись, игроки, персонал и болельщики. Я действительно счастлив здесь.

Последние пару лет я переезжал из одной страны в другую, так что действительно здорово обосноваться здесь и подписать этот контракт», — приводит слова Сигурдссона пресс-служба клуба.

Напомним, Сигурдссон перебрался в ЦСКА из шведского «Норчёпинга» летом 2018 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4 млн. Летом 2021 года отдавался в аренду в «Венецию».

А летом 2022 года приостановил контракт с армейцами и перебрался обратно в «Норчёпинг». В нынешнее летнее трансферное окно на правах аренды перебрался в «Блэкберн Роверс». А сейчас подписал полноценное соглашение с англичанами, хотя исландец имеет контракт с ЦСКА до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Арнор сыграл за команду 17 матчей, в которых отметился пятью голами.