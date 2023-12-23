В «Зените» прокомментировали информацию о возможной аренде Ренана в «Интернасьонал»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан в ближайшее время перейдёт в «Интернасьонал» в аренду.

«Ренан в скором времени перейдёт в «Интернасьонал» на правах аренды с правом выкупа? Нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что Ренан в ближайшее время перейдёт в «Интернасьонал». Отмечалось, что стороны близки к договорённости по аренде 20-летнего футболиста до конца 2024 года, а соглашение будет предусматривать опцию выкупа.

Ренан выступает за «Зенит» с января этого года. Игрок обороны присоединился к петербуржцам на правах свободного агента.

В текущем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.