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«Рома» — «Наполи»: Кварацхелия в стартовом составе на матч Серии А

«Рома» — «Наполи»: Кварацхелия в стартовом составе на матч Серии А
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Сегодня, 23 декабря, в матче 17-го тура итальянской Серии А встретятся римская «Рома» и «Наполи». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Андреа Коломбой. Игра начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Льоренте, Н'Дика, Кристенсен, Кристанте, Паредес, Бове, Залевски, Лукаку, Белотти.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Руй, Жесус, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Рома
Рим
1-й тайм
0 : 0
Наполи
Неаполь

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Рома» располагается на восьмом месте с 25 очками. «Наполи» находится на шестой строчке с 27 очками.

Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
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