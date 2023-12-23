АПЛ, итоги игрового дня 23 декабря: «МЮ» вновь проиграл, «Арсенал» по-прежнему первый

Завершился второй игровой день 18-го тура английской Премьер-лиги. В субботу, 23 декабря, было сыграно шесть матчей.
В центральной встрече тура «Ливерпуль» и «Арсенал» не смогли выявить сильнейшего (1:1). «Канониры» быстро повели в счёте благодаря голу Габриэла Магальянса, однако ещё до перерыва мерсисайдцы сравняли счёт. Голом отметился лидер команды Мохамед Салах.
По итогам матча «Арсенал» остался на первом месте в таблице чемпионата. «Канониры» набрали 40 очков после 18 туров. «Ливерпуль» отстаёт от лондонцев на одно очко.
«Манчестер Юнайтед» в третий раз подряд не смог переиграть соперника в рамках АПЛ. На этот раз «красные дьяволы» на выезде были биты «Вест Хэмом» — 0:2. Голами в составе «молотбойцев» отметились Джаррод Боуэн и Мохаммед Кудус.
«Тоттенхэм» в упорной борьбе добыл победу в домашнем матче с «Эвертоном» — 2:1. Лондонцы повели с разницей в два мяча уже к 18-й минуте, однако не смогли развить успех. Хавбек гостей Андре Гомеш отыграл один мяч на 82-й минуте, но этого не хватило его команде, чтобы добыть ничью.
Ещё в одном матче игрового дня «Ньюкасл» на выезде сенсационно уступил «Лутону» — 0:1. Единственным голом на 25-й минуте отметился экс-хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Андрос Таунсенд.
Ещё в двух матчах сегодняшнего игрового дня победу добывали гостевые команды: «Бёрнли» был сильнее «Фулхэма» (2:0), а «Борнмут» в драматичной игре дожал «Ноттингем» благодаря голу Доменика Соланке на 90+4-й минуте.
- 23 декабря 2023
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