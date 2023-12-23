Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Наполи. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Английская Премьер-лига, итоги матчей АПЛ 23 декабря, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»

АПЛ, итоги игрового дня 23 декабря: «МЮ» вновь проиграл, «Арсенал» по-прежнему первый
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился второй игровой день 18-го тура английской Премьер-лиги. В субботу, 23 декабря, было сыграно шесть матчей.

В центральной встрече тура «Ливерпуль» и «Арсенал» не смогли выявить сильнейшего (1:1). «Канониры» быстро повели в счёте благодаря голу Габриэла Магальянса, однако ещё до перерыва мерсисайдцы сравняли счёт. Голом отметился лидер команды Мохамед Салах.

По итогам матча «Арсенал» остался на первом месте в таблице чемпионата. «Канониры» набрали 40 очков после 18 туров. «Ливерпуль» отстаёт от лондонцев на одно очко.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 4'     1:1 Салах – 29'    

«Манчестер Юнайтед» в третий раз подряд не смог переиграть соперника в рамках АПЛ. На этот раз «красные дьяволы» на выезде были биты «Вест Хэмом» — 0:2. Голами в составе «молотбойцев» отметились Джаррод Боуэн и Мохаммед Кудус.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Боуэн – 72'     2:0 Кудус – 78'    

«Тоттенхэм» в упорной борьбе добыл победу в домашнем матче с «Эвертоном» — 2:1. Лондонцы повели с разницей в два мяча уже к 18-й минуте, однако не смогли развить успех. Хавбек гостей Андре Гомеш отыграл один мяч на 82-й минуте, но этого не хватило его команде, чтобы добыть ничью.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Ришарлисон – 9'     2:0 Мин – 18'     2:1 Гомеш – 82'    

Ещё в одном матче игрового дня «Ньюкасл» на выезде сенсационно уступил «Лутону» — 0:1. Единственным голом на 25-й минуте отметился экс-хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Андрос Таунсенд.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Таунсенд – 25'    

Ещё в двух матчах сегодняшнего игрового дня победу добывали гостевые команды: «Бёрнли» был сильнее «Фулхэма» (2:0), а «Борнмут» в драматичной игре дожал «Ноттингем» благодаря голу Доменика Соланке на 90+4-й минуте.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 2
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Одобер – 47'     0:2 Берге – 66'    
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 3
Борнмут
Борнмут
1:0 Эланга – 47'     1:1 Соланке – 51'     1:2 Соланке – 58'     2:2 Вуд – 74'     2:3 Соланке – 90+4'    
Удаления: Боли – 23' / нет
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android