«Интер» не проигрывает в 11 матчах Серии А кряду, общая разница мячей — 26:4

В субботу, 23 декабря, «Интер» в родных стенах уверенно переиграл «Лечче» в матче 17-го тура итальянской Серии А — 2:0. Таким образом, миланская команда не проигрывает на протяжении 11 матчей чемпионата Италии кряду.

В последний раз в матче Серии А «Интер» уступал 27 сентября. Это произошло в игре с «Сассуоло» — 1:2. На протяжении последующих 11 матчей чемпионата «нерадзурри» обыгрывали такие команды, как «Салернитана» (4:0), «Торино» (3:0), «Рома» (1:0), «Аталанта» (2:1), «Фрозиноне» (2:0), «Наполи» (3:0), «Удинезе» (4:0), «Лацио» (2:0) и «Лечче» (2:0). Также подопечные Симоне Индзаги сыграли вничью с «Болоньей» (2:2) и «Ювентусом» (1:1).

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 44 очка после 17 туров. Свой следующий матч миланцы проведут в пятницу, 29 декабря. Команда Индзаги на выезде встретится с «Дженоа» в рамках 18-го тура чемпионата. Начало игры — в 22:45 мск.