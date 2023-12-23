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«Ливерпуль» не забил выход 5 в 1 при счёте 1:1, упустив победу в матче с «Арсеналом»

«Ливерпуль» не забил выход 5 в 1 при счёте 1:1, упустив победу в матче с «Арсеналом»
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» со счётом 1:1.

В середине второго тайма, на 72-й минуте, у «Ливерпуля» была отличная возможность вырвать победу в данной встрече.

«Ливерпуль» не забивает выход 5 в 1 в матче с «Арсеналом»

«Ливерпуль» не забивает выход 5 в 1 в матче с «Арсеналом»

Фото: Скриншот с трансляции

Мерсисайдцы убежали в контратаку 5 в 1. После передачи на правый край штрафной защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд с ходу сильно пробил под перекладину, но попал в каркас ворот, а «Ливерпуль» упустил отличную возможность забрать победу в данной встрече и выйти на первое место в таблице АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 4'     1:1 Салах – 29'    

Напомним, после результата данного матча «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, обойдя «Астон Виллу». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Арсенал» же остался на первой строчке, в активе «канониров» 40 очков после 18 матчей чемпионата. Таким образом, команда Юргена Клоппа упустила возможность обойти «Арсенал» и выйти на первое место в АПЛ.

Таблица АПЛ
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