Нападающий «Ростова» Голенков выложил фото с отпуска

Нападающий «Ростова» Егор Голенков выложил фотографию с отпуска.
«Анхель взят, гештальт закрыт», — написал Голенков в социальной сети.
Фото: Из личного архива
Анхель – это самый высокий водопад в мире, его общая высота составляет 979 м, а находится он в Венесуэле.
Голенков является воспитанником академии Коноплёва и «Крыльев Советов». Из самарской команды в возрасте 18 лет отправлялся в аренду в португальскую «Лейрию» до 19 лет. Летом 2021 года перешёл в чешскую «Сигму Оломоуц», а уже в феврале 2022 года перебрался в «Ростов».
В нынешнем сезоне Голенков сыграл за южан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет € 1 млн.