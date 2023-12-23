Нападающий «Ростова» Голенков выложил фото с отпуска

Нападающий «Ростова» Егор Голенков выложил фотографию с отпуска.

«Анхель взят, гештальт закрыт», — написал Голенков в социальной сети.

Фото: Из личного архива

Анхель – это самый высокий водопад в мире, его общая высота составляет 979 м, а находится он в Венесуэле.

Голенков является воспитанником академии Коноплёва и «Крыльев Советов». Из самарской команды в возрасте 18 лет отправлялся в аренду в португальскую «Лейрию» до 19 лет. Летом 2021 года перешёл в чешскую «Сигму Оломоуц», а уже в феврале 2022 года перебрался в «Ростов».

В нынешнем сезоне Голенков сыграл за южан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет € 1 млн.