Каррагер — о ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала»: фантастический результат для «Ман Сити»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ничейный исход центрального матча 18-го тура АПЛ, в котором его бывшая команда на домашней арене принимала «Арсенал» (1:1).

«На данный момент ничья — фантастический результат для «Манчестер Сити». Мне плевать, сколько моментов упустит Нуньес, но он должен играть в этой команде! Сегодня все четыре центральных защитника провели безупречный матч», – написал Каррагер в своих социальных сетях.

По итогам матча 18-го тура «Арсенал» остался на первом месте в таблице чемпионата. «Канониры» набрали 40 очков. «Ливерпуль» идёт на второй строчке, отставая от лондонцев на одно очко. «Манчестер Сити», в свою очередь, располагается на пятом месте. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 34 очка в 17 матчах.