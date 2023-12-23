Полузащитник «Ювентуса» будет отдан в аренду «Фрозиноне»

Полузащитник «Ювентуса» и юношеской сборной Нидерландов Деан Хёйсен присоединится к «Фрозиноне» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшие несколько дней молодой хавбек завершит все необходимые для перехода медицинские тесты. Отмечается, что арендное соглашение не будет включать в себя опцию выкупа футболиста. Официально заявление со стороны клубов ожидается в начале января.

Хёйсен находится в системе «Ювентуса» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «бьянконери» 13 минут в игре 9-го тура Серии А с «Миланом» (1:0). Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Астон Виллы» ещё к одному молодому дарованию «Ювентуса».