«Тупость Гасперини». Корнеев объяснил, почему Миранчук мало играет в «Аталанте»

Бывший футболист московского ЦСКА и испанской «Барселоны» Игорь Корнеев объяснил, почему российский полузащитник Алексей Миранчук мало играет в итальянской «Аталанте».

«Почему Миранчук получает мало игрового времени? Тупость Гасперини. Есть человеческая история, где один человек испытывает к другому человеку неприязнь.

Не могу объяснить, как Миранчук со своими качествами не выходит на игры. Причём играя 5-10 минут и делая разницу, потом сидит и ждёт. В таких матчах, когда ты «не вскрываешь», дай ему 30 минут хотя бы», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 23 декабря, в матче 17-го тура итальянской Серии А «Аталанта» проиграла «Болонье» со счётом 0:1, а Миранчук появился на поле на 85-й минуте.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.