Агент Осимхена: отступные по новому контракту? Пусть детали останутся на бумаге

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, отреагировал на продолжение сотрудничества своего клиента с итальянским клубом. Представитель нигерийского футболиста уклончиво ответил на вопрос о включении в новый контракт пункта о сумме отступных. Напомним, Осимхен продлил соглашение с «Наполи» до конца июня 2026 года.

«Отступные по новому контракту? Мы все очень довольны продлением. Давайте просто насладимся этим моментом. А все детали пусть останутся на бумаге», — приводит слова Календы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «партенопейцев» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.