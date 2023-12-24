Морган об атаке «Ливерпуля» 5 в 1: нужен был всего один человек против набега орды — Райс

Телеведущий и болельщик лондонского «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал атаку «Ливерпуля» 5 в 1 при счёте 1:1 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (1:1).

«Нам нужен был всего один человек против набега орды «Ливерпуля». И этот человек – Деклан Райс», – написал Морган в социальной сети.

Напомним, в середине второго тайма, на 72-й минуте, у «Ливерпуля» был отличный момент выйти вперёд. Мерсисайдцы убежали в контратаку 5 в 1. При этом Райс никак не поучаствовал в предотвращении атаки, так как произошла передача на правый край штрафной, откуда защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд с ходу сильно пробил, но попал в перекладину.

На данный момент после 18 сыгранных матчей в АПЛ «Ливерпуль» располагается на втором месте с 39 очками. «Арсенал» лидер чемпионата с 40 очками.