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Стало известно, почему «Локомотив» отказался отпускать Митая в загребское «Динамо»

Стало известно, почему «Локомотив» отказался отпускать Митая в загребское «Динамо»
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Стало известно, почему московский «Локомотив» отказался отпускать игрока команды Марио Митая в загребское «Динамо», сообщает Metaratings.

По информации источника, хорватская команда предложила арендовать игрока зимой за € 500 тыс., при этом «Динамо» хотело выкупить Митая летом за € 3,5 млн. Железнодорожники же хотели оформить полноценный трансфер зимой, но на сумму € 7 млн.

Напомним, ранее появилась информация, что загребское «Динамо» интересуется Митаем, а железнодорожники отказались отпускать футболиста.

Марио перебрался в московскую команду из греческого АЕКа в августе 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за железнодорожников 16 матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

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