Лука Джорджевич ответил на вопрос, покинет ли он «Сочи»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба в зимнее трансферное окно.

«Ухожу ли я из «Сочи»? Первый раз слышу об этом от вас, ничего не знаю», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Напомним, в первой части сезона Российской Премьер-Лиги Джорджевич провёл 11 матчей в составе «Сочи», в которых забил два гола и отдал две результативных передачи. Контракт нападающего с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года. Стоимость футболиста по версии портала Transfermarkt составляет € 600 тысяч.

В данный момент «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков после 18 матчей чемпионата. До спасительного, 12-го места южанам не хватает восьми очков.