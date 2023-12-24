Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков Ла Лиги по итогам обновления

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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал состав виртуальной сборной из самых дорогих футболистов испанской Ла Лиги по итогам промежуточного обновления. Суммарная стоимость состава из 11 человек составила € 950 млн. Интернет-портал выбрал схему 4-3-3 для данной сборной.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», € 35 млн).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико», € 45 млн), Рональд Араухо («Барселона», € 70 млн), Эдер Милитао («Реал», € 70 млн), Алекс Бальде («Барселона», € 50 млн).

Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал», € 100 млн), Педри («Барселона», € 90 млн), Джуд Беллингем («Реал», € 180 млн).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона», € 60 млн), Винисиус Жуниор («Реал», € 150 млн), Родриго («Реал», € 100 млн).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.