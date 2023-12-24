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Моуринью – о матче «Ромы» с «Наполи»: через пять минут было ощущение, что мы выиграем

Моуринью – о матче «Ромы» с «Наполи»: через пять минут было ощущение, что мы выиграем
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче 17-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (2:0).

«К сожалению, последняя игра перед Рождеством меняет настроение игроков и тренеров. Я говорил об этом с ребятами, нам нужно было сделать это Рождество счастливым и для болельщиков. Вы можете не согласиться, но через пять минут у меня было ощущение, что мы выиграем. «Рома» очень хорошо играла в равных составах, имела два невероятных момента в начале матча и всегда контролировала ход матча против команды, которая намного качественнее нас. Мы воспользовались их удалением и, на мой взгляд, это заслуженная победа», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

На данный момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 28 очков. «Наполи» (27), в свою очередь, находится на седьмом месте.

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Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Пеллегрини – 76'     2:0 Лукаку – 90+6'    
Удаления: нет / Политано – 66', Осимхен – 86'
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