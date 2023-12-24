«Ювентус» предпримет ещё одну попытку подписать игрока сборной Украины за € 35 млн

«Ювентус» возвращается к активной работе над трансфером полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова в январе, сообщает TMW.
В ближайшие дни туринцы предпримут ещё одну попытку оформить переход футболиста. Горняки по-прежнему просят за своего игрока € 35 млн евро.
Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтолли собирается предложить «Шахтёру» более выгодное предложение – речь идёт о возможной аренде с правом выкупа и бонусами в случае определённых достижений, выплате суммы частями.
Ранее была информация, что «Ювентус» ведёт переговоры с окружением Судакова и Родриго де Пауля с «Атлетико».
Георгий Судаков в этом сезоне забил три гола и сделал один ассист в 18 матчах за свой клуб.
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