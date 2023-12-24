Комбинация двух украинцев номинирована на лучшее взаимодействие декабря в Ла Лиге

Ла Лига назвала номинантов на лучшее взаимодействие в декабре.

Среди кандидатов украинские игроки «Жироны» Артём Довбик и Виктор Цыганков. Артм забил с передачи Виктора в матче с «Барселоной» (4:2).

Другие претенденты Иньиго Лекуэ и Нико Уильямс из «Атлетика» (в победном матче против «Атлетико» — 2:0) и Жоау Феликс с Рафинья за момент с голом в игре против того же «Атлетико» (1:0).

Ранее сообщалось, что Артём Довбик попал в число претендентов на награду лучшему игроку Ла Лиги в декабре.

В текущем сезона испанского чемпионата в активе Довбика 11 голов и четыре ассиста в 17 матчах за клуб. У Цыганкова — три гола и столько же результативных передач в 14-ти встречах.

«Жирона» находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги с 45-ю очками.