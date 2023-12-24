Микель Артета поделился эмоциями от матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги матча с «Ливерпулем» (1:1).

«Невероятная игра, одна из самых напряжённых, которые я видел за 20 лет в этой лиге. Во многих моментах мы были на вершине, в последние 20 минут мы хотели этого больше, но ничья – справедливый результат. Мы были полны решимости атаковать и создавать им проблемы. Это команда, которая создаёт хаос, они лучшие в мире по игре в вертикальный футбол.

Я счастлив быть там, где мы есть. Мы устроим отличный ужин с нашими семьями, а затем вернёмся к работе. Большое испытание, и мы его точно выдержали. Ребята были невероятными. Это была невероятная игра двух команд, поднявших планку на новый уровень. Оба клуба хотели победить и играли на победу. В последние 15-20 минут наша команда очень хотела выиграть, но мы не нашли качественный момент в последней трети, чтобы добиться этого.

«Ливерпуль» — лучшая команда в мире, которая ведёт вертикальную игру. Только был момент у Габриэла Жезуса, а уже через пять секунд мяч в нашей штрафной. Когда мы играли здесь в прошлом году, нам не хватало некоторых важных игроков, важных элементов, которые нужно иметь, чтобы так играть против них. Сейчас у нас это было», –цитирует Артету BBC.

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