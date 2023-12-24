«Оболонь» изменила текст заявления, опровергающего слухи о призыве игроков в ВСУ

Украинская «Оболонь» заявила, что информация о полученных клубом повестках из территориального центра комплектования ТЦК не соответствует действительности. По данному факту клубом был опубликован соответствующий пост в соцсетях.

В тексте сообщения были слова о том, что клуб получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики, однако позже они из заявления были удалены. До этого в заявлении были слова: «ФК «Оболонь» согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно, футболисты клуба, военнообязанные, получили бронирование на период мобилизации». По состоянию на данный момент этих слов там уже нет.

Ранее сообщалось, что ТЦК прислал групповую повестку для 25 футболистов футбольного клуба «Оболонь», выступающего в украинской Премьер-лиге.