Мадридский «Реал» выкупит игрока «Шахтёра» за € 15 млн

Защитник «Шахтёра» Винисиус Тобиас летом 2024 года окончательно перейдёт в мадридский «Реал», сообщает AS.

19-летний бразильский футболист находится в системе «Королевского клуба» на правах аренды до конца текущего сезона, выступая за вторую команду мадридцев «Кастилья». По данным источника, «Реал» и «Шахтёр» оговорились об активации опции выкупа игрока за сумму около € 15 млн. Сообщается, что у главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти сложилось очень хорошее впечатление о Винисиусе Тобиасе во время его тренировок с основным составом.

Контракт футболиста с «Шахтёром» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей за «Кастилью» в третьем испанском дивизионе и три результативных паса.