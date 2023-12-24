«Ливерпуль» — лидер сезона АПЛ по необычному показателю

В субботу, 23 декабря, в рамках 18-го тура АПЛ на ливерпульском «Энфилде» состоялась встреча между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом». Игра завершилась с ничейным счётом 1:1, при этом по ходу матча мерсисайдцы уступали в счёте и отыгрались благодаря голу Мохамеда Салаха.

После этой игры на счету «Ливерпуля» 19 «волевых» очков — набранных после того, как команда уступала по ходу встречи. Из 10 таких матчей «красные» выиграли пять, четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Этот показатель является лучшим в текущем сезоне АПЛ. Второе место по «волевым» очкам занимает «Брайтон» (13 очков), третье — «Астон Вилла» (12 очков).

В 18 сыгранных матчах чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 39 очков и занимает в турнирной таблице второе место, уступая одно очко лидирующему «Арсеналу» и опережая имеющую такое же количество баллов «Астон Виллу» по разнице мячей.

Слишком много эмоций. «Ливерпуль», «Арсенал» и другие.