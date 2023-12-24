Экс-форвард «Юнайтед» Вегорст: мне не нравилось играть под руководством тен Хага

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст, ныне играющий в немецком «Хоффенхайме», вспомнил о периоде своих выступлений в стане «красных дьяволов».

«Мы редко демонстрировали доминирующий футбол. То, как мы играли, отличалось от того, к чему я привык.

Тренер заставлял играть меня в качестве связующего звена между полузащитой и атакой. Это утомляло меня, и именно по этой причине я потерял место в стартовом составе.

В Германии и и Турции команды всегда играли в комфортном для меня стиле. В «Юнайтед» я в первую очередь должен был следить за тем, чтобы могли преуспеть другие футболисты. Думаю, что у меня всё получалось очень хорошо, но, как бы то ни было, я хотел бы забивать гораздо больше», — приводит слова Вегорста Sport.es.

Напомним, нидерландский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Бёрнли» на правах аренды в январе 2023 года. Однако летом «красные дьяволы» приняли решение не приобретать нападающего. В составе команды тен Хага Вегорст принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.