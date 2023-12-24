«Идеальный день для болельщиков». Игрок «Вест Хэма» Кудус — о победе в матче с «МЮ»
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Полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус прокомментировал победу в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». «Вест Хэм» выиграл со счётом 2:0. Кудус стал автором второго гола.
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Боуэн – 72' 2:0 Кудус – 78'
«Как нападающий я здесь для того, чтобы забивать мячи. Самое главное, что мы набрали три очка. Это идеальный день для болельщиков, и мы желаем им счастливого Рождества.
Пакета дальновидный и умеет здорово отдать пас, когда мяч у него, мне просто нужно бежать, и он найдёт меня. Я многим восхищаюсь в нём.
Моё празднование? Это ничего не значит. Я сажусь, чтобы сделать глубокий вдох. Я устал», — приводит слова Кудуса ВВС со ссылкой на TNT Sports.
Первый мяч в составе «Вест Хэм Юнайтед» забил Джаррод Боуэн.
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