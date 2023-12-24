«После 12 дней all inclusive он ещё может поднять меня». Карпина опубликовала новое фото

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала фотографию с мужем с отпуска.

Фото: Телеграм-канал Даша Карпина

«Удивительно, что после 12 дней all inclusive он ещё может поднять меня», — подписала фотографию Карпина в телеграм-канале, добавив смеющийся эмодзи.

Сейчас 54-летний тренер находится в отпуске. Валерий Карпин вернётся к работе с «Ростовом» 10 января, когда футболисты соберутся на медицинский осмотр перед сборами в Объединённых Арабских Эмиратах. Ранее стали известны соперники «Ростова» по контрольным матчам на сборах в ОАЭ в качестве подготовки к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги. «Ростов» сыграет с «Родиной», «Астаной», «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом». Ещё один соперник будет объявлен позднее.