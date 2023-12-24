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Стала известна сумма, за которую «Челси» готов продать Галлахера в «Тоттенхэм»

Стала известна сумма, за которую «Челси» готов продать Галлахера в «Тоттенхэм»
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Лондонский «Челси» будет готов осуществить трансфер полузащитника Конора Галлахера в «Тоттенхэм», который интересуется им, за сумму в £ 50 млн (€ 57 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, руководство и тренерский штаб «Челси» крайне высоко оценивают футбольные навыки Галлахера, поэтому не готовы расстаться с ним за меньшие деньги.

Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения, что «Тоттенхэм» попытается приобрести 23-летнего полузащитника в случае, если команду покинет хавбек Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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