«Для нас удивительно быть в таком положении». Мойес — о шестом месте «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал победу в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Думаю, что мы стали намного лучше во втором тайме. Я сказал в перерыве, что мы недостаточно угрожали им. Создали несколько хороших моментов впереди, но ничего не добились. Во втором тайме мы выглядели намного лучше. Когда было необходимо, Пакета сделал блестящий пас на Боуэна.

У нас была тяжёлая неделя: три игры за шесть дней. Нам пришлось повозиться. Мы были разочарованы результатом против «Ливерпуля»

Шестое место? Для нас удивительно быть в таком положении на данный момент. В прошлом сезоне мы продали лучшего игрока Англии (Деклана Райса. — Прим. «Чемпионата»), и я хочу продолжать строить команду и делать её лучше. Всегда есть шанс потерять хороших игроков, но необходимо найти способы справиться с этим», — приводит слова Мойеса ВВС.