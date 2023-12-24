Почеттино: нам предстоит тренироваться в Рождество, организация в лиге должна быть лучше

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил недовольство тем, что из-за календаря английской Премьер-лиги его команде придётся провести матч с «Вулверхэмптоном» сегодня, 24 декабря, в канун католического Рождества, а уже на следующий день приступить к тренировкам, готовясь к игре с «Кристал Пэлас», которая состоится 27 декабря.

«Мы намерены тренироваться 25 декабря. Мы не можем позволить себе остановиться, так как у нас ещё одна игра с «Кристал Пэлас» 27-го числа. У игроков очень мало времени на то, чтобы восстановиться. При этом у «орлов» последняя игра была только 21-го числа. Есть разница в восстановлении. Я не собираюсь жаловаться, но организация должна быть лучше, потому что это несправедливо», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, матч «Челси» с «Вулверхэмптоном» начнётся в 16:00 мск.