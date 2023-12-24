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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: мы дали «Эвертону» вернуться в игру, пришлось обороняться

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: мы дали «Эвертону» вернуться в игру, пришлось обороняться
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:1).

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Ришарлисон – 9'     2:0 Мин – 18'     2:1 Гомеш – 82'    

«Это была тяжёлая игра для нас. Думаю, что мы действительно хорошо начали игру и, помимо голов, наш футбол был хорош, но затем мы позволили себе несколько вольностей и дали им вернуться в игру.

«Эвертон» — хорошая команда, они были в хорошей форме, очень уверены в себе и усложнили нам задачу. Во втором тайме мы не могли по-настоящему контролировать игру. У нас было несколько достойных моментов в контратаках, но мы не приняли несколько удачных решений, что также удерживало их в игре. Нам пришлось действовать немного по-другому, но приятно то, что мы это сделали. Нам пришлось проявить некоторую стойкость, немного обороняться, чего нам не приходилось делать в большинстве игр, и Викарио также совершил несколько отличных сейвов. Это был командный вклад в важные три очка», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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