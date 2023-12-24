«Не лучшая тема для разговора». Максим Турищев — о шансах остаться в «Локомотиве»

Нападающий московской «Родины» Максим Турищев ответил на вопрос о шансах остаться в «Локомотиве». Турищев является воспитанником железнодорожников. В 2021 году он перешёл в «Ростов».

«Были ли шансы остаться в «Локомотиве» и побороться за место в основе? Я ушёл в период, когда в «Локомотиве» менялось руководство. Но, если честно, не особо хочу обсуждать эту тему. Для меня это не лучшая тема для разговора. Для каждого человека, проведшего большую часть жизни в каком-то одном клубе, всё равно душа будет болеть за этот клуб. И отношение будет другое, чем к тем командам, за которые ты играл один-два года», — приводят слова Турищева «Известия».

21-летний Максим Турищев выступает за «Родину» на правах аренды из «Ростова».