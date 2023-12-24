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Игрок «Тоттенхэма» Сон: 2:0 в Премьер-лиге никогда не бывает достаточно

Игрок «Тоттенхэма» Сон: 2:0 в Премьер-лиге никогда не бывает достаточно
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1).

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Ришарлисон – 9'     2:0 Мин – 18'     2:1 Гомеш – 82'    

«Во втором тайме вы можете видеть, что 2:0 в Премьер-лиге никогда не бывает достаточно. «Эвертон» давил, но мы справились хорошо. Ребята проделали фантастическую работу, и я рад, что набрали три очка. Думаю, мы заслужили три очка.

На прошлой неделе мы многому научились на своих ошибках. На этот раз мы извлекли уроки и продемонстрировали хороший опыт. Я очень доволен каждым игроком, потому что они усердно трудились и заслужили своё место.

Ришарлисон прошёл через то же, что и я в прошлом сезоне. Он всегда жаждет голов и работы. Он играет без боли и выглядит совершенно по-другому как игрок, так что я очень рад за него. Если он продолжит в том же духе, то может стать одним из величайших нападающих Премьер-лиги.

Быть в первой четвёрке — это хорошо, но это не наша цель, поэтому мы хотим продолжать совершенствоваться», — приводит слова Сона ВВС со ссылкой на PLP.

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