Игрок «Тоттенхэма» Сон: 2:0 в Премьер-лиге никогда не бывает достаточно

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1).

«Во втором тайме вы можете видеть, что 2:0 в Премьер-лиге никогда не бывает достаточно. «Эвертон» давил, но мы справились хорошо. Ребята проделали фантастическую работу, и я рад, что набрали три очка. Думаю, мы заслужили три очка.

На прошлой неделе мы многому научились на своих ошибках. На этот раз мы извлекли уроки и продемонстрировали хороший опыт. Я очень доволен каждым игроком, потому что они усердно трудились и заслужили своё место.

Ришарлисон прошёл через то же, что и я в прошлом сезоне. Он всегда жаждет голов и работы. Он играет без боли и выглядит совершенно по-другому как игрок, так что я очень рад за него. Если он продолжит в том же духе, то может стать одним из величайших нападающих Премьер-лиги.

Быть в первой четвёрке — это хорошо, но это не наша цель, поэтому мы хотим продолжать совершенствоваться», — приводит слова Сона ВВС со ссылкой на PLP.