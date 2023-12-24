«Вулверхэмптон» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00

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В матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Челси» на своём поле разгромил «волков» со счётом 3:0. Во втором круге «Вулверхэмптон» дома обыграл своего соперника — 1:0.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 17 матчей. «Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует «Арсенал» (40).

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