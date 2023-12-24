Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турищев: раньше была пропасть между РПЛ и Первой лигой — сейчас такого нет

Турищев: раньше была пропасть между РПЛ и Первой лигой — сейчас такого нет
Комментарии

Нападающий московской «Родины» Максим Турищев оценил уровень Мелбет Первой лиги.

«Чувствуется ли, что Первая лига стала интереснее в игровом плане? Наш футбол в целом развивается. Раньше была огромная пропасть между РПЛ и Первой лигой — сейчас такого нет. И это радует. Потому что для молодых игроков есть крутая возможность набраться опыта и не скакать потом в классе между командами Первой лиги и Премьер-Лиги, пускай даже её второй восьмёрки», — приводят слова Турищева «Известия».

21-летний Максим Турищев выступает за «Родину» на правах аренды из «Ростова». В текущем сезоне Первой лиги он провёл 18 матчей, в которых забил четыре мяча. Также на счету нападающего две игры, три гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Максим Турищев: «Родина» в следующем сезоне будет в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android