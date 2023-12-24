Кирилл Маляров ответил на вопрос о самом трудолюбивом футболисте в «Балтике»

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров назвал себя самым трудолюбивым футболистом в команде.

«Кто самый трудолюбивый футболист в «Балтике»? Я (смеётся)! На самом деле на тренировках и в матчах всегда стараюсь выкладываться на максимум своих возможностей.

Всегда хочется быть лучшим! Я трудолюбив, делаю своё дело и стараюсь отдавать всего себя команде. Поэтому если серьёзно, то оставил бы звание самого трудолюбивого в «Балтике» себе», — приводит слова Малярова Legalbet.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Кирилл Маляров провёл 17 матчей. Результативными действиями защитник не отметился. Также на его счету семь игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России. Футболист принимал участие в Матче звёзд Кубка России.