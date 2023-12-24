Экс-тренер ЦСКА Аксёнов объяснил, почему Марадишвили не закрепился в «Локомотиве»

Бывший тренер ЦСКА Андрей Аксёнов поделился мнением о том, почему, на его взгляд, полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили не смог завоевать место в основном составе москвичей и перешёл в «Пари НН».

«В той ситуации, в которой оказался Костя, перейти в «Пари НН» было правильным решением. Сейчас такой возраст, когда нужно играть и получать игровое время. Пока он работает на своё имя, а не имя на него. Надеюсь, у него всё получится при переходе в «Пари НН», и он покажет себя во всей красе.

Почему не закрепился в «Локомотиве»? Во-первых, с приходом Михаила Михайловича в «Локомотиве» были поставлены самые высокие задачи. Также нужно учитывать, что на его позиции серьёзная конкуренция. Может, где-то не хватило того же игрового времени, чтобы проявить свои лучшие качества и зарекомендовать себя игроком стартового состава», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Марадишвили перешёл в «Пари НН» на правах аренды, которая рассчитана на срок до завершения нынешнего сезона. В нижегородском клубе полузащитник будет выступать под пятым игровым номером.